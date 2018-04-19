В екатеринбургском ТЦ "Мегаполис" 13 человек чуть не задохнулись в лифте

В Екатеринбурге в ТЦ "Мегаполис" 13 человек застряли в одном из лифтов. В замкнутом пространстве люди оказались вечером, 18 апреля, об этом в Facebook написала местная жительница Татьяна, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Только что извлекли из лифта в "Мегаполисе". Он не мог открыть двери на 1 этаже. Нас было 11 человек, плюс ребёнок и беременная женщина. Кнопки вызова диспетчера не работают. Стали задыхаться. Позвонили в МЧС. Только тогда пришли нас извлекать", - пишет женщина.

По её словам, охранник якобы вёл себя нагло и хамил.