"Единая Россия" передаст мандаты Курганской облдумы Олегу Попову и Виктору Кузнецову

"Единая Россия" определилась с кандидатами на вакантные места в Курганской областной Думе. Мандаты получат гендиректор ООО "Предприятие Сенсор" Виктор Кузнецов и гендиректор ОАО "Газпром газораспределение Курган" Олег Попов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Их кандидатуры утверждены на региональном политическом совете "ЕР". После их согласования Президиумом партии документы на назначение будут переданы в избирательную комиссию области.

Стоит отметить, что вакантные места в областном парламенте появились после сложения полномочий Игоря Арзина и Сергея Вартанова по собственному желанию.