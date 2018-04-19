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19.04.2018
политика  |  добавить комментарий
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В Ереване началась "цветная революция" Проспект Маштоца в Ереване может стать новым "Майданом". Поводом для начала протестов стала попытка парламента избрать экс-президента Сержа Сагрсяна на пост премьер-министра страны.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев" Самостоятельность Следственного комитета была ошибкой. Такой вывод напрашивается из доклада генерального прокурора Юрия Чайки в Совете Федерации, где он заявил о необходимости вернуть прокурорам полноценный надзор за следствием. Сенаторы идею поддержат и подготовят соответствующий законопроект, заверила в ответ председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Уже через два-три месяца СКР может вернуться  обратно "под крыло" прокуратуры. Подробности — в материале Накануне.RU.
19.04.2018
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Новости
19.04.2018 13:10 Мск (15:10 Екб)
экономика | В России | За рубежом
"Русал" пытается найти в Китае глинозём и рынок сбыта для алюминия в слитках
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Олег Дерипаска (2018) | Фото: scandaly.ru

Попавшая под санкции Соединённых Штатов компания "Русал" начала переговоры с компаниями и трейдерами из КНР.
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По данным Bloomberg, UC Rusal сейчас работает по двум направлениям: ищет альтернативные источники глинозема для производства алюминия и пытается нарастить поставки в КНР рафинированного алюминия в слитках. Однако пока договорённостей достичь не удалось, пишет Infox.

Ранее стало известно, что "Русал" приостановил отгрузку алюминия через "Трансконтейнер". Это уже негативно сказалось и на объёме грузоперевозок – в апреле из запланированных 3 тыс. контейнеров было перевезено всего 700.

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19.04.2018 13:10 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:10 Екб


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"Русал" пытается найти в Китае глинозём и рынок сбыта для алюминия в слитках
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