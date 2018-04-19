"Русал" пытается найти в Китае глинозём и рынок сбыта для алюминия в слитках

Попавшая под санкции Соединённых Штатов компания "Русал" начала переговоры с компаниями и трейдерами из КНР.

По данным Bloomberg, UC Rusal сейчас работает по двум направлениям: ищет альтернативные источники глинозема для производства алюминия и пытается нарастить поставки в КНР рафинированного алюминия в слитках. Однако пока договорённостей достичь не удалось, пишет Infox.

Ранее стало известно, что "Русал" приостановил отгрузку алюминия через "Трансконтейнер". Это уже негативно сказалось и на объёме грузоперевозок – в апреле из запланированных 3 тыс. контейнеров было перевезено всего 700.