В Курганской области сотрудника ДПС оштрафовали за незаконное изъятие прав у челябинки

В Зауралье инспектор дорожно-патрульной службы привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей за незаконное изъятие водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в феврале текущего года. На 444 километре дороги "Иртыш" сотрудник ГИБДД остановил автомобиль "NISSAN JUKE" под управлением жительницы Челябинска.

Он изъял у женщины предъявленные для проверки водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, и предложил ей проехать в отдел полиции для выяснения обстоятельств перевозки немаркированной алкогольной продукции производства Республики Казахстан.

"Своими действиями инспектор дорожно-патрульной службы применил в отношении водителя не предусмотренную действующим законодательством меру по ограничению права на управление транспортным средством и его эксплуатацию в виде изъятия водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства", - отметили в ведомстве.