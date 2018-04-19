Беременных россиянок предложили штрафовать за алкоголь и сигареты - законопроект рассмотрят в Ленобласти

Депутат Засобрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает ввести штрафы за продажу алкоголя и сигарет беременным женщинам.

Пакет из нескольких законопроектов предполагают введение штрафов до 1 млн рублей для нарушителей запрета.

При этом Петров хочет ввести не только общее ограничение на продажу спиртного и сигарет, но и установить запрет на потребление подобной продукции беременными. Санкции для будущих мам предусматривают выплаты от четырех до пяти тыс. руб., передает РИА Новости.

Примечательно, что в случае принятия документа продавец сможет требовать у покупателя справку о наличии или отсутствии беременности. "Проектом предлагается установить, что в случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск табачной или алкогольной продукции (продавца), сомнения в отсутствии беременности у женщины, приобретающей табачную продукцию (покупателя), продавец обязан потребовать у покупателя документ, позволяющий установить отсутствие состояния беременности у покупателя", - сообщается в пояснительной записке.

Нарушительниц предлагается брать на "профилактический учет". В ближайшее время законопроекты рассмотрит законодательное собрания Ленинградской области.

В 2017 году в Совфеде предлагали запретить суррогатное материнство.