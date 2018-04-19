В Прикамье начал работу IV Пермский инженерно-промышленный форум

В Прикамье сегодня стартовал IV Пермский инженерно-промышленный форум, стратегическим партнером которого является "Уралкалий", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В этом году основными темами дискуссий в рамках форума стали обеспечение роста производительности труда, подготовка инженерных кадров в условиях опережающих темпов экономического роста, развитие кооперации предприятий Пермского края, перспективы создания цифровой экономики.

На выставочной экспозиции "Уралкалий" представил презентацию "Формируя будущее. Развивая потенциал региона", в которой рассказал об опыте работы по специнвестконтрактам, сотрудничестве с профильными вузами страны, малым и средним бизнесом Пермского края.

"Пермский инженерно-промышленный форум является крупным событием для представителей деловых кругов, власти, образовательных организаций всего Пермского края. Мы рассказали о функционирующей в "Уралкалии" системе закупочных процедур, в рамках которой компания активно сотрудничает с компаниями Пермского края. В 2017 году "Уралкалий" заключил контракты с более чем 700 компаниями региона на общую сумму свыше 22 млрд руб. Уверен, что такой формат взаимодействия способствует укреплению экономики региона и продвижению перспективных инвестиционных проектов, служит развитию взаимосвязей между региональным крупным, малым и средним бизнесом", - отметил директор по закупкам "Уралкалия" Александр Кульбицкий.

В рамках форума "Уралкалий" также презентовал результаты созданной системы подготовки инженерных кадров, адаптированной к требованиям современного производства: целевое обучение, "кадры под ключ", стипендиальная программа, поддержка профильных вузов и сузов. За последние три года на поддержку профильных учебных заведений компания направила свыше 53 млн руб. Практику на производственных площадках "Уралкалия" в 2017 году прошли 866 студентов. С 2015 г. в Компанию трудоустроен 591 выпускник профильных вузов и сузов.