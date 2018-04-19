Четыре свердловских депутата не отчитались о доходах

В Свердловской области не подали декларации о своих доходах за 2017 год четыре депутата – в Ивделе, Качканаре и в Галкинском сельском поселении. Как рассказали Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, об этом сообщил первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов в ходе заседания областного правительства. Он напомнил, что неисполнение этой обязанности является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.

До 30 апреля сведения о своих доходах обязаны предоставить еще около трех с половиной тысяч госслужащих Свердловской области, чьи должности включены в перечни должностей с коррупционными рисками.

Все члены правительства - 25 человек, представили необходимые сведения о доходах еще до 1 апреля. Информация о доходах главы Среднего Урала Евгения Куйвашева была опубликована на официальном сайте губернатора Свердловской области.

Напомним, что недавно в заксобрании Свердловской области рассматривался вопрос о прекращении полномочий Армена Карапетяна, так как депутат нарушил закон при подаче декларации. Однако депутаты решили сохранить Карапетяну мандат, а заксобрание в дальнейшем ждет судебное разбирательство с прокуратурой.