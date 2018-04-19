Тюменские депутаты единогласно одобрили экстренный закон по поддержке молочных хозяйств

Депутаты тюменской областной думы единогласно одобрили законопроект регионального правительства "О мерах по развитию производства молочной продукции в Тюменской области", передает корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Минсельхоз РФ будет настаивать на сокращении продукции с использованием сухого молока

Документ предусматривает компенсацию затрат предприятий молочной переработки на закупку молока II сорта у кооперативов. С 1 апреля по 30 июня стоимость такого молока составит 90% от рыночной цены I сорта. С 1 июля по 31 декабря 2018 года — 85% от рыночной цены I сорта. Рыночная цена закупки молока I сорта на сегодняшний день — 18 руб. за литр.

Соответственно, цена приобретения молока II сорта во II квартале будет равняться 16 руб. за литр, в III-IV квартале — 15 руб. за литр. При этом кооперативам будут возмещаться затраты на сбор и транспортировку молока от пунктов приема до предприятий переработки, при условии полной выплаты сдатчикам молока цены предприятий переработки. Таким образом, при выплате сдатчикам молока цены на молоко второго сорта не менее 16 руб. за 1 кг в зачетном весе кооператив будет получать 3,5 руб. на организацию своей деятельности.

Отметим, что перед рассмотрением вопроса губернатор Тюменской области Владимир Якушев сделал заявление, в котором подчеркнул, что меры поддержки будут продолжены и после 1 января 2019 года, так как кризисная ситуация на молочном рынке, по оценкам специалистов, продолжится как минимум полтора года.