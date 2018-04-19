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экономика  |  добавить комментарий
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18.04.2018
образование ;  | комментариев: 5
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Новости
19.04.2018 12:05 Мск (14:05 Екб)
общество
Тюменские депутаты единогласно одобрили экстренный закон по поддержке молочных хозяйств
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корова, удивленная корова (2015) | Фото: nadlanu.com

Депутаты тюменской областной думы единогласно одобрили законопроект регионального правительства "О мерах по развитию производства молочной продукции в Тюменской области", передает корреспондент Накануне.RU.
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Документ предусматривает компенсацию затрат предприятий молочной переработки на закупку молока II сорта у кооперативов. С 1 апреля по 30 июня стоимость такого молока составит 90% от рыночной цены I сорта. С 1 июля по 31 декабря 2018 года — 85% от рыночной цены I сорта. Рыночная цена закупки молока I сорта на сегодняшний день — 18 руб. за литр.

Соответственно, цена приобретения молока II сорта во II квартале будет равняться 16 руб. за литр, в III-IV квартале — 15 руб. за литр. При этом кооперативам будут возмещаться затраты на сбор и транспортировку молока от пунктов приема до предприятий переработки, при условии полной выплаты сдатчикам молока цены предприятий переработки. Таким образом, при выплате сдатчикам молока цены на молоко второго сорта не менее 16 руб. за 1 кг в зачетном весе кооператив будет получать 3,5 руб. на организацию своей деятельности.

Отметим, что перед рассмотрением вопроса губернатор Тюменской области Владимир Якушев сделал заявление, в котором подчеркнул, что меры поддержки будут продолжены и после 1 января 2019 года, так как кризисная ситуация на молочном рынке, по оценкам специалистов, продолжится как минимум полтора года.

Другие новости по темам: молочный бунт, молоко, фермерские хозяйства, молочное скотоводство, тюменские фермеры, Владимир Якушев
19.04.2018 12:05 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
14:05 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.04.2018 10:40 Мск
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Тюменские депутаты единогласно одобрили экстренный закон по поддержке молочных хозяйств
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