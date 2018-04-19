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"Мэрия клялась и божилась, что все будет замечательно": власти Екатеринбурга опять забыли про транспорт для ветеранов на 9 мая?
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ветераны, доставка ветеранов, Екатеринбург (2017) | Фото: общественная организация &quot;МАЙ&quot;

Екатеринбургские общественники вновь опасаются, что власти могли забыть про транспорт для ветеранов на парад Победы 9 мая. Об этом Накануне.RU сообщила руководитель свердловской региональной молодежной общественной организации "МАЙ" Гузель Аиткулова.

Напомним, ранее в мэрии уверяли, что в этом году никаких подобных накладок не будет.

"Администрация города клялась и божилась, что все будет замечательно и все ветераны будут довезены до парада, а на сегодняшний день получается так, что никто ничего не делал. Сегодня мы связались с людьми, которые в советах ветеранов общаются с ветеранами, и они нам сказали, что на данный момент их повезут только внуки. Также нам сегодня позвонил один из ветеранов Великой Отечественной войны, многолетний участник парада, и спросил: а вы нас повезете в этом году? Мы ответили, что, естественно, повезем, но разве администрация города с вами не связывалась? Он ответил, что нет", - рассказала Гузель Аиткулова.

Она добавила, что в прошлом году сложилась ситуация, что даже родственникам ветеранов не давали пропуска, чтобы попасть на площадь.

ветераны, доставка ветеранов, Екатеринбург(2017)|Фото: общественная организация "МАЙ"

"Когда мы привезли участников парада, то уже на месте договаривались с офицерами, чтобы нас пустили через кордоны максимально близко к площади, чтобы наши дедушки и бабушки не шли пешком", - напомнила общественница.

Она добавила, что в прошлом году все пришлось организовывать буквально за три дня до 9 мая - общественники обзвонили ветеранов и выяснилось, что ничего еще не сделано.

"Мы не собираемся сдаваться и верить обещаниям, мы хотим какой-то конкретики. Потому что если они опять ничего не организуют, то общественность должна объединиться и помочь нашему поколению героев", - заключила Гузель Аиткулова.

Напомним, в прошлом и позапрошлом годах организацией транспорта для ветеранов Екатеринбурга пришлось заниматься общественникам и даже сотрудникам прокуратуры.

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19.04.2018 12:05 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:05 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.04.2018 08:20 Мск
Общественники Екатеринбурга опасаются, что в День Победы чиновники снова забудут про транспорт для ветеранов








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"Мэрия клялась и божилась, что все будет замечательно": власти Екатеринбурга опять забыли про транспорт для ветеранов на 9 мая?
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