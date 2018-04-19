Совет ТПП: Россия выглядит с точки зрения оплаты труда "довольно позорно"

Средняя зарплата работников обрабатывающей промышленности в прошлом году выросла на 14%. Такие данные содержатся в докладе об изменении конкурентоспособности российской экономики в 2017 году, подготовленном Советом Торгово-промышленной палаты по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики страны, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, в среднем месячная номинальная зарплата сотрудников в этом секторе увеличилась с 28 тыс. 893 руб. в 2016 году до 32 тыс. 984 руб.

В целом по России в прошлом году зарплаты выросли на 7%.

При этом, как оценил глава Совета ТПП РФ Константин Бабкин, Россия выглядит с точки зрения оплаты труда "довольно позорно", отставая по этому показателю от Бразилии, Китая, Польши и ряда других стран.

В докладе также отмечается, что реальные доходы населения в прошлом году уменьшились.

"Странно ожидать другого, если государство не создает условия для развития несырьевой экономики", - подчеркнул промышленник.