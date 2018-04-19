На Южном Урале выявлены нарушения при проведении закупок на противоклещевую обработку скверов и парков

УФАС выявило нарушения при проведении закупок на противоклещевую обработку скверов, парков и кладбищ в Златоусте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В извещении о проведении запроса котировок отсутствовало требование к участникам закупки о наличии у них лицензии на осуществление медицинской деятельности по дезинфектологии. Начальная цена закупки по противоклещевой обработке на площади 77 га составила 300 тысяч рублей.

Управлению жилищно-коммунального хозяйства города было выдано предписание об установлении в извещении о проведении закупки требования к участникам о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности по дезинфектологии, однако, в этот же день учреждение закупку отменило.

Теперь в отношении должностного лица управления будет возбуждено административное дело.