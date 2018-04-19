СК опубликовал видео, на котором Юлия Скрипаль проходит досмотр и регистрацию в "Шереметьево"

Следственный комитет России обнародовал первые результаты расследования "дела Скрипалей". Как сообщили Накануне.RU в СК РФ, удалось проследить весь путь Юлии из Москвы в Солсбери.

"Следователи СК России изъяли видеозапись, сделанную в аэропорту "Шереметьево", откуда Юлия Скрипаль вылетела в Великобританию. На видеозаписи виден весь путь девушки, установлены номер такси и водитель, который привез ее в аэропорт. Сейчас с мужчиной также работают следователи. Установлены все пассажиры, летевшие с Юлией Скрипаль одним рейсом. Ни у кого из них не было зафиксировано ухудшения состояния здоровья, в том числе, связанного с отравлением", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, следователи установили родственников Сергея и Юлии Скрипаль, проживающих на территории России, в том числе 89-летнюю мать Сергея Скрипаля и двоюродную сестру Юлии – Викторию Скрипаль. "Пожилая женщина, желая получить информацию о состоянии здоровья близких, оформила на Викторию нотариальную доверенность, чтобы та смогла представлять ее интересы во всех инстанциях в России, Великобритании и Северной Ирландии, однако женщине отказали в британской визе по формальным причинам, - заявили в СКР. - Тем не менее следователи допросили Викторию Скрипаль, после чего удалось установить круг общения Юлии в России, места работы, адреса проживания".

Следствие также располагает сведениями, полученными от экспертов, по поводу происхождения и действия нервно-паралитического вещества, которым, по версии Великобритании, были отравлены Скрипали.

В СК отметили, что Россия через Генпрокуратуру РФ передала компетентным органам Великобритании два запроса о правовой помощи по данному уголовному делу, но ответов на них не получила.

"Следственный комитет России намерен выяснить все обстоятельства совершенного преступления с целью установить истину, и выражает надежду, что зарубежные коллеги также проявят открытость и заинтересованность в расследовании. Со своей стороны СК России готов предоставить британской стороне всю необходимую информацию", - заключили в СК.

Ведомство разместило на YouTube видеосюжет об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

16 марта СКР возбудил уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. "е", ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

Ранее, как сообщало Накануне.RU, постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон заявил, что Лондон готов ответить на все вопросы Москвы по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и сделает это "как можно скорее, в течение 10 дней".