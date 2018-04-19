В Перми столкнулись автобус и троллейбус

В Перми во время рейсов столкнулись троллейбус и автобус, передает корреспондент Накануне.RU.

Авария произошла около 18.00 18 апреля. По Куйбышева в направлении Коминтерна ехал автобус. У дома 95/Б он не выдержал дистанцию и столкнулся с ехавшим в попутном направлении троллейбусом. Во момент аварии в автобусе находилось 25 пассажиров, в троллейбусе – 20.

Обе машины получили механические повреждения. Пострадавших нет. Проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.