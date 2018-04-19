"Извиняюсь за решение фракции". Депутаты Прикамья разругались из-за стократного роста штрафов за размещение киосков

В Пермском крае могут резко вырасти штрафы за несанкционированное размещение киосков и других нестационарных объектов на частных придомовых территориях. Поправки в закон об административных нарушениях депутаты краевого парламента сегодня обсудили в первом чтении. Проект депутатов от "Единой России" вызвал много споров, извинялись за него даже коллеги по фракции. Санкции по новой статье предусматривают штрафы для юрлиц в размере до 1 млн руб., что угрожает работе малого и среднего бизнеса, заявили парламентарии.

Поправки касаются размещения киосков с нарушением правил благоустройства. Он дает право муниципальным властям штрафовать владельцев киосков. Первое нарушение частным лицам может стоить 3-4 тыс. руб., юридические лица могут получить штраф уже до 500 тыс. руб. Повторное нарушение грозит штрафом до 1 млн руб. Аналогичные штрафы вводятся за торговлю и предоставление услуг населению в неустановленных местах.

"Установленные в Пермском крае размеры административных штрафов не способствуют предотвращению правонарушений. А их размер оказался ниже, чем во всех субъектах Приволжского федерального округа. В качестве примера хочу сказать, что каждый пятый случай правонарушения в данной сфере является повторным", - заявил один из автором инициативы депутат Сергей Ветошкин.

Проект закона поддержан губернатором края и получил положительные отзывы от 48 муниципальных образований региона, добавил он.

Недовольство размером штрафов депутаты высказали еще на комитетах, принято решение пересмотреть их размер в сторону уменьшения между чтениями. Однако ряд парламентариев решительно возражали против корректировки проекта после приянятия в первом чтении. Они заявили, что инициативу в текущем виде нужно отклонить.

С критикой выступил депутат от КПРФ Владимир Корсун. Новая статья закона увеличивает штрафы в 50-100 раз, причем мера касается не только киосков, но объектов, расположенных на придомовых терриориях - платежных терминалов, автоматов по раздаче воды, будок для починок обуви.

"Ничего дурного в этих объектах нет. Они расположены с согласия собственников жилья, их же и обслуживают. Они позволяют ТСЖ снижать для жителей коммунальные расходы, ремонтировать дом за счет арендной платы. Уничтожение таких объектов лишит сферу обслуживания рабочих мест. Для сравнения, такие же штрафы от 100 тыс. руб. до миллиона установлены за массовое распространение экстремистских материалов, пропаганду терроризма. То есть размещение будки сапожника мы уравниваем с экстремизмом?! Это ненормально", - выступил депутат.

По его словам, штрафы за нарушение правил благоустройства лягут на собственников территорий, то есть на ТСЖ. "Увеличение санкций сравнимо с бюджетом небольшого товарищества", - сказал Корсун. Штраф разорит многоквартирный дом. Неподъемным он будет и для бизнеса.

"Меры никак невозможно одобрить. Законодательство и так позволяет привлекать в ответственности за нарушение санитарных и пожарных норм на подобных объектов", - сказал Корсун и предложил отклонить проект.

Депутат Александр Бойченко в ответ на это заявил, что в заксобрание обратились главы муниципальных образований, которые сейчас не могут штрафовать недобросовестные киоски. Для защиты интересов бизнеса депутаты готовы рассматривать обращения владельцев нестационарных объектов в том случае, если те посчитают, что муниципалитеты ущемляют их права.

Приводить города в порядок необходимо, сказал депутат Илья Шулькин, и сейчас власти не могут этого сделать на частных территориях. Высокие штрафы - инструмент принуждения к тому, чтобы этим занялись собственники участков, отметил он. Однако нет уверенности, что на муниципальной земле все соответствует нормам.

"Основная доля объектов, размещенных незаконно, стоит на муниципальной земле. Основная причина появления таких объектов - не отсутствие штрафов, а коррупция в органах власти. Когда администрация в той или иной степени вступает в договоренности с предпринимателями и какие-то объекты не сносятся. Сейчас мы даем новый рычаг, чтобы вступать в переговоры уже с ТСЖ", - выступил он.

Депутат от "Единой России" Юрий Борисовец назвал решение своей фракции о поддержке проекта худшим в этом созыве. По его словам, оно уже оказывает негативное влияние. Депутат привел цифры: 800 киосков в Перми дают порядка 3 тыс. рабочих мест.

"Численность работающих соизмерима с нашими передовыми предприятиями экономики. Эти люди обеспечивают себя сами, платят налоги", - сказал депутат.

Борисовец отметил, что муниципалитет через суд может добиться сноса незаконного киоска и на частной земле, не прибегая к штрафам. Если от штрафов отказаться нельзя, то они должны носить стимулирующий характер, а не уничтожать бизнес.

"Давайте поставим себя на место тех, кого мы собираемся штрафовать. Я взял декларацию о доходах депутатов за 2016 г. Восемь депутатов имеют доходы до 1 млн руб, 21 депутат - в вилке от 1 до 3 млн руб. Если бы они были предпринимателями с одним киоском, при штрафе в 500 тыс. руб. восемь - сразу банкроты, из 21 оставшегося половина выстоит, а при повторном штрафе их тоже не будет", - выступил Борисовец.

Он извинился за решение о поддержке проекта, принятое фракцией и заявил, что закон нужно переписывать, а не вносить в него поправки между чтениями.

Несмотря на дискуссию, 33 парламентария поддержали проект, трое выступили против, еще 11 - воздержались. Депутаты решили продлить срок принятия поправок до июня.