Мантуров исключил запрет поставок титана для Boeing

в этот день
19.04.18
13:01
В Екб.15:01
"Ростех" собирается обанкротить Курганмашзавод и объединить его с тульским КБП
Плюс налоги, минус конкуренция. Промышленность не почувствовала поддержки
Шевченко и шестеро от КПРФ. Левые запустили праймериз на выборы мэра Москвы
Главное
Олигархи РФ увеличили состояние на $25 млрд, несмотря на санкционную войну

Тема дня
Китай и США не спешат начинать торговую войну Некоторые усмотрели готовность Пекина к капитуляции в начавшемся противостоянии с Вашингтоном. Однако и сами США сбавляют обороты в торговой войне – анонсированные санкции пока не вступили в силу, более того, отложен даже последний пакет антироссийских санкций.
18.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 6


"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
образование ;  | комментариев: 5
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
Данила Козловский рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
На крупном тюменском предприятии забастовка: "Довели народ до отчаянья"
Госдума про ракетный удар США по Сирии: "Это второй Белград"
В Тимирязевской академии очередное увольнение: работы лишился директор исторического музея
В 2018 году ожидаются протесты россиян - доклад
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 725

Мантуров исключил запрет поставок титана для Boeing
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Денис Мантуров, МАКС-2017 (2017) | Фото: Накануне.RU

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что правительство РФ не будет запрещать поставки титана для американского концерна Boeing. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-24". По его словам, это может отрицательно сказаться на производстве титановой корпорации "ВСМПО-Ависма", которая входит в состав "Ростеха".

"Мы не будем уподобляться таким решениям, поскольку это отразится в первую очередь на отгрузке продукции компании "ВСМПО-Ависма". И отразится на совместном российско-американском предприятии, которое размещено в "Титановой долине" в Свердловской области, где формируется добавленная стоимость. Работают коллективы. Зачем принимать такие решения, если они отрицательно отразятся на наших предприятиях?" - ответил Мантуров.

ВСМПО-АВИСМА(2013)|Фото: Накануне.RU

Ранее стало известно, что сотрудничество в авиостроительной отрасли может попасть под российские контрсанкции после новых санкций США. По словам директора центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, наиболее болезненной мерой из предложенных авторами закона является сворачивание сотрудничества в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслях, при том, болезненными они рискуют стать и для отечественных производителей. Однако эксперт добавляет, что велик риск того, что лоббисты этих отраслей в РФ просто сумеют "отбить" эти решения.

"ВСМПО-Ависма" после известия о санкциях грозит сократить размер дивидендов.

В составе титановой корпорации две промышленные площадки — "ВСМПО" в городе Верхняя Салда Свердловской области и "АВИСМА", филиал в городе Березники Пермского края, которые связаны между собой единой технологической цепочкой.

Другие новости по темам: Денис Мантуров, ВСМПО-Ависма, Boeing, титан
19.04.2018 11:44 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:44 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.04.2018 13:30 Мск
"ВСМПО-Ависма" после известия о санкциях грозит сократить размер дивидендов








Добавить комментарий:

Мантуров исключил запрет поставок титана для Boeing
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+