Мантуров исключил запрет поставок титана для Boeing

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что правительство РФ не будет запрещать поставки титана для американского концерна Boeing. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-24". По его словам, это может отрицательно сказаться на производстве титановой корпорации "ВСМПО-Ависма", которая входит в состав "Ростеха".

"Мы не будем уподобляться таким решениям, поскольку это отразится в первую очередь на отгрузке продукции компании "ВСМПО-Ависма". И отразится на совместном российско-американском предприятии, которое размещено в "Титановой долине" в Свердловской области, где формируется добавленная стоимость. Работают коллективы. Зачем принимать такие решения, если они отрицательно отразятся на наших предприятиях?" - ответил Мантуров.

Ранее стало известно, что сотрудничество в авиостроительной отрасли может попасть под российские контрсанкции после новых санкций США. По словам директора центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, наиболее болезненной мерой из предложенных авторами закона является сворачивание сотрудничества в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслях, при том, болезненными они рискуют стать и для отечественных производителей. Однако эксперт добавляет, что велик риск того, что лоббисты этих отраслей в РФ просто сумеют "отбить" эти решения.

"ВСМПО-Ависма" после известия о санкциях грозит сократить размер дивидендов.

В составе титановой корпорации две промышленные площадки — "ВСМПО" в городе Верхняя Салда Свердловской области и "АВИСМА", филиал в городе Березники Пермского края, которые связаны между собой единой технологической цепочкой.