В екатеринбургском метро устанавливают новые рамки металлодетекторов

Сегодня специалисты метрополитена в Екатеринбурге устанавливают дополнительные рамки безопасности на четырех станциях метро. Как сообщили Накануне.RU в администрации города, новые металлодетекторы установят станциях, где скапливается самое большое количество людей - "Проспект Космонавтов", "Площадь 1905 года", "Геологическая" и "Ботаническая".

В мэрии сообщают, что Екатеринбург стал первым городом в России, который использует современные технические средства защиты в метро.

Всего специалисты метрополитена приобрели 10 новых рамок металлодетекторов. Теперь количество рамок безопасности на станциях значительно увеличится. Ожидается, что они не только повысят уровень безопасности, но и увеличат пропускную способность в час пик.