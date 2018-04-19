В Челябинске учитель в столовой опрокинул еду школьника, не реагировавшего на его замечания

В Челябинске выявлен факт нарушения педагогом норм профессиональной этики. Учитель в присутствии учащихся школы опрокинул в столовой еду ученика, не реагировавшего на его замечания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В прокуратуру обратился законный представитель школьника.

"Установлено, что, в результате возникшего конфликта с учеником, педагогом допущено некорректное поведение, выразившееся в применении методов воспитания, унижающих честь и достоинство несовершеннолетнего", - рассказали в ведомстве.

В адрес руководителя школы внесено представление, результаты рассмотрения которого поставлены на контроль.