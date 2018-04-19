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В Югре расширят меры социальной поддержки населения для пенсионеров и представителей малых этносов
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деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре расширят меры социальной поддержки неработающим пенсионерам, представителям малых этносов. Также будут продлены выплаты Югорского семейного капитала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной думы.

По словам председателя комитета думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергея Великого, необходимые для этого изменения в отдельные законы планируют внести депутаты окружной думы на ближайшем заседании парламента.

"На данный момент денежные выплаты предусмотрены для родителей из числа малых этносов, чьим детям не хватает мест в дошкольных учреждениях. Если депутаты поддержат инициативу, то получать пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет смогут коренные жители Югры, которые проживают на родовых угодьях. А значит, воспитывают малышей сами и не имеют возможности отдать их в детские сады из-за их отсутствия", – сообщил Сергей Великий.

По словам народного избранника, изменения коснутся и других категорий населения. Неработающие пенсионеры одновременно будут получать и социальное пособие, и компенсацию расходов на уплату взносов на капитальный ремонт. Сейчас пожилые люди, получающие социальное пособие, не могут претендовать на другие меры поддержки.

Кроме того, выплаты Югорского семейного капитала будут продлены до 2021 г. Льготой могут воспользоваться жители автономного округа в случае рождения или усыновления третьего ребенка и последующих детей. Эта мера поддержки многодетных семей существует в регионе с 2012 г. Сумма единовременной выплаты превышает 100 тыс. руб. Предусматривается, что средства Югорского капитала, в частности, можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования и медицинской помощи.

Другие новости по темам: югорский материнский капитал, социальная поддержка, пенсионеры, малые этносы
19.04.2018 11:45 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
13:45 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.12.2017 08:25 Мск
Наталья Комарова заявила о продлении югорского материнского капитала








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В Югре расширят меры социальной поддержки населения для пенсионеров и представителей малых этносов
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