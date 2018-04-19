Акула напала на туриста в Таиланде. Пляж закрыли

В Таиланде на популярном среди туристов пляже акула напала на человека.

Как сообщает Федералпресс, акула совершила нападение на туриста из Норвегии на пляже Сай Ной, расположенном недалеко от города Хуа Хин. В связи с происшествием, власти закрыли для купания пляж на 20 дней.

Известно, что пострадавший мужчина до сих пор находится в больнице. По информации медиков, его жизни в настоящее время ничего не угрожает.

Провинциальная администрация вместе с департаментом морских и береговых ресурсов Таиланда приняла решение о временном закрытии пляжа, а также организовала установку ограждающих сетей вокруг мест, предназначенных для купания.