Приставы изъяли из квартиры тюменки сотню шпицев

Тюменка содержала в своей квартире сто собак породы померанский шпиц. После нескольких лет такого "соседства" животных изъяли приставы, передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме круглосуточного дикого лая, соседей собак беспокоил едкий запах: тюменка никогда не выгуливала питомцев. Животные жили в антисанитарных условиях, питались дважды в неделю, некоторые из них содержались в переносках. Жильцы дома обратились в суд, который встал на их сторону.

Тюменка не стала исполнять решение Фемиды. Приставы 18 апреля прибыли в квартиру для принудительного исполнения вердикта. Все собаки переданы зоозащитникам. После осмотра ветеринаром специализированного муниципального учреждения животных привьют, там же они пройдут курс лечения и реабилитации. Вскоре будет возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления судебных приставов.