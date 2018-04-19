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Китай и США не спешат начинать торговую войну Некоторые усмотрели готовность Пекина к капитуляции в начавшемся противостоянии с Вашингтоном. Однако и сами США сбавляют обороты в торговой войне – анонсированные санкции пока не вступили в силу, более того, отложен даже последний пакет антироссийских санкций.
18.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 6


"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
образование ;  | комментариев: 5
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Новости
19.04.2018 11:16 Мск (13:16 Екб)
происшествия | В бывшем СССР
Протестующие начали шествие по улицам Еревана
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Никол Пашинян, протесты, Армения (2018) | Фото: armeniasputnik.am

Несколько сотен демонстрантов начали шествие по улицам Еревана.

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Акции протеста, начавшиеся 16 апреля, связаны с назначением бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром.​

Шествие возглавляет руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян.

При этом часть демонстрантов осталась у правительственных зданий, расположенных на площади Республики в центре Еревана, передает "Интерфакс".

Ереван, протест, акция(2018)|Фото: Sputnik / Asatur Yesayants

Утром в четверг сотрудники полиции начали освобождать входы во все правительственные здания на площади Республики. 20 демонстрантов доставлены в разные отделения полиции.

Напомним, 17 апреля Пашинян объявил о "бархатной, народной и мирной революции" в Армении и объявил о кампании гражданского неповиновения.

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19.04.2018 11:16 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:16 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.04.2018 07:39 Мск
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Ранее 17.04.2018 19:37 Мск
В Ереване полиция начала открывать блокированные оппозиционерами центральные улицы

Ранее 17.04.2018 11:57 Мск
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Протестующие начали шествие по улицам Еревана
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