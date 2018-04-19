Протестующие начали шествие по улицам Еревана

Несколько сотен демонстрантов начали шествие по улицам Еревана.
Читайте также:
Акции протеста, начавшиеся 16 апреля, связаны с назначением бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром.
Шествие возглавляет руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян.
При этом часть демонстрантов осталась у правительственных зданий, расположенных на площади Республики в центре Еревана, передает "Интерфакс".
Утром в четверг сотрудники полиции начали освобождать входы во все правительственные здания на площади Республики. 20 демонстрантов доставлены в разные отделения полиции.
Напомним, 17 апреля Пашинян объявил о "бархатной, народной и мирной революции" в Армении и объявил о кампании гражданского неповиновения.