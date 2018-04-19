Экс-глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов объявлен в розыск по делу о взятке

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова. Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, оба подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

"По версии следствия, Кондрашов и Привалов в 2012-2013 годах получили от одного из предпринимателей лично и через посредников взятку в виде денег на общую сумму 17 млн руб. Денежные средства передавались им за общее покровительство и решение входящих в их компетенцию вопросов, в том числе за оказание содействия в предпринимательской деятельности, связанной с представлением ритуальных услуг населению, выделение земельного участка для строительства крематория на территории города Нижнего Новгорода", - рассказала Светлана Петренко.

Она добавила, что в настоящее время Кондрашов объявлен в розыск, а Привалов и посредники в получении взятки - предприниматели Сергей Муравлев и Юрий Гришин - задержаны. Им уже предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении их под стражу.

Как сообщало Накануне.RU, Владимира Привалова задерживали еще в 2015 году по другому делу - о злоупотреблении должностными полномочиями.