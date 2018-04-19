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Китай и США не спешат начинать торговую войну Некоторые усмотрели готовность Пекина к капитуляции в начавшемся противостоянии с Вашингтоном. Однако и сами США сбавляют обороты в торговой войне – анонсированные санкции пока не вступили в силу, более того, отложен даже последний пакет антироссийских санкций.
18.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
17.04.2018
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
образование ;  | комментариев: 5
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Новости
19.04.2018 11:16 Мск (13:16 Екб)
политика
ЕС намерен вместе с США сдерживать китайский импорт
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Китай против США (2018) | Фото: Накануне.RU

Европейский союз может вслед за США ввести пошлины против китайского импорта.
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на WSJ, в ответ на противодействие Пекину Брюссель может получить от Вашингтона отмену пошлин на импорт стали и алюминия. Стороны якобы договорились сообща противодействовать тому, что они считают "недобросовестными торговыми практиками". Для этого США и ЕС могут вместе использовать механизмы ВТО, а Евросоюз начнёт оказывать "большее влияние" на Китай.

Кроме того, ЕС может снизить пошлины на ввоз американских автомобилей, промышленного оборудования, сельскохозяйственной и фармацевтической продукции. Фактически речь идёт об упрощённом варианте Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства, задуманного ещё при Обаме.

Трамп также допустил возрождение Транс-Тихоокеанского партнёрства на более выгодных для США основаниях.

Китай принимает осторожные симметричные меры. Как сообщает портал Sina.com, Министерство коммерции КНР начало антидемпинговую проверку в отношении галогенированного бутилкаучука, импортируемого из США, ЕС и Сингапура.

Напомним, анонсированные многомиллиардные пошлины, которыми Китай и Соединённые Штаты обложили импорт друг друга, пока не вступили в силу и по этому вопросу продолжаются негласные консультации. Однако подготовка к торговой войне, судя по всему, продолжается.

Другие новости по темам: Китай, США, торговая война, антидемпинговая проверка, галогенированный бутилкаучук
19.04.2018 11:16 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:16 Екб


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ЕС намерен вместе с США сдерживать китайский импорт
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