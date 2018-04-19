ЕС намерен вместе с США сдерживать китайский импорт

Европейский союз может вслед за США ввести пошлины против китайского импорта.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на WSJ, в ответ на противодействие Пекину Брюссель может получить от Вашингтона отмену пошлин на импорт стали и алюминия. Стороны якобы договорились сообща противодействовать тому, что они считают "недобросовестными торговыми практиками". Для этого США и ЕС могут вместе использовать механизмы ВТО, а Евросоюз начнёт оказывать "большее влияние" на Китай.

Кроме того, ЕС может снизить пошлины на ввоз американских автомобилей, промышленного оборудования, сельскохозяйственной и фармацевтической продукции. Фактически речь идёт об упрощённом варианте Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства, задуманного ещё при Обаме.

Трамп также допустил возрождение Транс-Тихоокеанского партнёрства на более выгодных для США основаниях.

Китай принимает осторожные симметричные меры. Как сообщает портал Sina.com, Министерство коммерции КНР начало антидемпинговую проверку в отношении галогенированного бутилкаучука, импортируемого из США, ЕС и Сингапура.

Напомним, анонсированные многомиллиардные пошлины, которыми Китай и Соединённые Штаты обложили импорт друг друга, пока не вступили в силу и по этому вопросу продолжаются негласные консультации. Однако подготовка к торговой войне, судя по всему, продолжается.