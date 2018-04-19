Суд обязал мэрию Сургута обезопасить от огня три югорских поселка

Прокуратура через суд обязала администрацию Сургута обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности в поселках Кедровый, Кедровый-2 и Финский, которые относятся к городу, передает корреспондент Накануне.RU.

В рамках проверки следователи выяснили, что в поселках отсутствуют муниципальные сети водоснабжения. Принятые меры не могут подменять собой первичных условий пожарной безопасности. Строительство сетей – необходимость.

Суд вынес решение в пользу надзорного ведомства, его оставила в силе окружная инстанция, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.