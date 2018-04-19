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В Екатеринбурге на срубленных деревьях в березовой роще появились грустные лица
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Березовая роща, вырубка деревьев, Академический (2018) | Фото: председатель ТОС «Академический» Каракоз Денис Викторович

В Екатеринбурге нарисовали грустные смайлики на срубленных деревьях в микрорайоне Академический . Такая акция призвана привлечь внимание к вырубке березовой рощи, сообщили Накануне.RU в ТОС "Академический".
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По словам общественников, это уже не первая акция протеста против вырубки деревьев. Например, на прошлой неделе на месте вырубки берёзовой рощи появился могильный крест, на котором было написано "1723-2018 березовая роща". Памятник поставили среди берёзовых пеньков, а у его основания были сложены остатки деревьев.

По мнению общественников ТОС "Академический", дальнейшее уничтожение рощи, с последующим возведением жилых комплексов вместо леса, может привести к краху инфраструктуры района.

Березовая роща, вырубка деревьев, Академический(2018)|Фото: председатель ТОС «Академический» Каракоз Денис Викторович

Березовая роща, вырубка деревьев, Академический(2018)|Фото: председатель ТОС «Академический» Каракоз Денис Викторович

Напомним, что 1 апреля более 700 жителей екатеринбургского микрорайона Академический вышли на митинг против вырубки березовой рощи, также жители подписали обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

По мнению протестующих, застройщик "Атомстройкомплекс" якобы нарушает градостроительный план, и производит вырубку незаконно. Жители надеются, что в конечном итоге будут проведены открытые общественные слушания, на которых они смогут отстоять березовую рощу.

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19.04.2018 10:59 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.04.2018 14:48 Мск
В Екатеринбурге более 700 жителей Академического вышли на митинг против вырубки березовой рощи

Ранее 29.03.2018 10:42 Мск
Жители Академического в Екатеринбурге будут митинговать против вырубки березовой рощи








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В Екатеринбурге на срубленных деревьях в березовой роще появились грустные лица
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