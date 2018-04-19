Под Читой задержали более 100 лошадей

Под Читой задержали сотню лошадей, инцидент произошел накануне на посту в Атамановке.

Сотрудники правоохранительных служб задержали четыре фуры с лошадьми. При этом документов у граждан Казахстана на перевозку животных не оказалось, сообщает Федералпресс со ссылкой на пресс-службу краевого министерства сельского хозяйства.

В результате ветеринарные инспекторы насчитали более ста лошадей. На данный момент решается вопрос об отправке животных в Могойтуйский район, откуда они и были вывезены. По факту случившегося проводится проверка.