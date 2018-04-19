СКР возбудил дело по факту обстрела украинскими военными сотрудников Донецкой фильтровальной станции

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими сотрудников Донецкой фильтровальной станции. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Так, 17 апреля 2018 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы неустановленных вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели прицельный обстрел из автоматического стрелкового оружия гражданского автобуса, в котором с рабочей смены ехали сотрудники Донецкой фильтровальной станции. В автобусе находилось 29 рабочих. В результате обстрела пять человек, в том числе одна женщина, получили ранения", - рассказала Светлана Петренко.

По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

"Следствием принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств преступления и должностных лиц, как отдавших незаконные приказы о проведении обстрелов мирного населения, так и исполнивших их", - добавила официальный представитель ведомства.

Напомним, сразу после обстрела Донецкую фильтровальную станцию остановили на пять дней.