Советник президента по интернету извинился за Роскомнадзор

Cоветник президента по делам интернета Герман Клименко заявил, что за действия Роскомнадзора в попытках заблокировать Telegram, приведшие к сбоям работы ряда компаний, "имело бы смысл извиниться".

"Наверное, действительно, имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться за эту сложную историю. Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация уже нормализовалась", - отметил Клименко в эфире телеканала НТВ. Он выразил надежду на то, что Роскомнадзор отныне будет действовать более аккуратно.

Клименко признал, что проблемы в работе ряда компаний возникли из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram, и сообщил, что обратившимся за помощью была оказана поддержка. Но в то же время упрекнул российские компании за использование иностранных серверов в целях экономии, что, по его мнению, несет ​"известные риски безопасности".

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram на территории России. В начале недели в черный список организации попало около 20 млн IP-адресов, что создало проблемы в работе ряда сайтов.