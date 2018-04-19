Якушев сделал важное заявление о поддержке молочников: "Если не принять меры, то придется пустить стада под нож, как в 90-е"

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в рамках своего ежегодного отчета перед региональными депутатами сделал важное заявление о поддержке производителей молока, передает корреспондент Накануне.RU. В первую очередь речь идет о личных подсобных хозяйствах, доля которых в общем объеме составляет сегодня 44%.

Напомним, что в России сложилась патовая ситуация с резким падением закупочных цен на молоко у крестьянских хозяйств. На прошлой неделе правительство Тюменской области объявило о "беспрецедентных мерах" по компенсации разницы по отпуску этой продукции и внесло соответствующий законопроект в думу.

"Мы все понимаем, что это мера переходного периода, но нам важно поддержать нашего фермера, при этом нам надо его стимулировать на повышение качества молока. В противном случае с 1 января 2019 года сбыт такой продукции будет невозможен, так как производить из него качественные продукты питания нельзя", - заявил он. Глава региона подчеркнул, что работать над качеством молока придется всем, в том числе и правительству.

При этом уже после основной части отчета губернатор сделал дополнение и заявил, что кризисная ситуация продлится еще год-полтора, а принятые меры являются лишь началом и будут продолжены.

По его словам, ситуация очень близка к тому, что было в 90-ые и в начале 2000-ых, когда пришлось пустить под нож дойные стада и в течение многих лет потом регион преодолевал и восстанавливал эту сферу почти с нуля. Однако принятые экстренные меры позволили избежать этой ситуации, до которой "оставалось 3-4 месяца".

"Мы будем смотреть, что будет происходить на рынке и с молоком даже не второго, а первого сорта… Будет поддержка и после 1 января, вряд ли эта ситуация к этому сроку закончится", - пояснил Якушев и добавил, что данные меры являются "реанимационными". В настоящее время в правительстве проводится оперативная работа по разработке законодательной базы в этом вопросе.

"Мы как реанимация сработали, а ближе к новому году будут новые и более проработанные предложения, - добавил губернатор. - Еще ряд нюансов, которые мы пока не готовы внести".