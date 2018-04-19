Мост через Чусовую начнут строить уже в этом году

Строительство Чусовского моста начнется в 2018 г. Такое решение было принято на заседании правительственной комиссии по транспорту, которое прошло в Красноярске. Участие в мероприятии принял первый заместитель председателя правительства - министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минстроя

Мост через Чусовую - первый в Прикамье крупнейший автодорожный проект на условиях государственно-частного партнерства.

"Решение о реализации проекта обусловлено критической ситуацией с пропускной способностью на подъезде и выезде к Перми в районе мостового перехода через реку Чусовая. Норматив автомобильного трафика здесь превышается в несколько раз. При нормативе до 6 тыс. автомобилей в сутки, фактический трафик составляет 20 тыс., а в пиковые часы – до 30 тыс.", - отметил Михаил Сюткин.

Проект позволит разгрузить транспортное "узкое горло" автодороги "Пермь-Березники", связывающей краевой центр и Березниковско-Соликамский промышленный узел Пермского края.

Кроме того, на правительственной комиссии принято решение о передаче в федеральную собственность региональных автомобильных дорог Пермского края, входящих в маршрут Пермь - Чусовой - Серов - Ивдель - Ханты-Мансийск, являющихся частью Северного транспортного коридора. Дополнительный федеральный маршрут позволит перераспределить транспортные потоки и снизить перепробег автотранспорта на 230 км на пути следования в регионы Западно-Сибирского федерального округа.

Также было принято решение о передаче в федеральную собственность региональных автомобильных дорог Пермского края по маршруту Пермь-Кудымкар-Сыктывкар с целью создания устойчивой круглогодичной автотранспортной связи Пермским краем и Республикой Коми.

Напомним, договор на строительство моста через Чусовую был заключен во время визита министра транспорта РФ Максима Соколова в Пермь между "Стройтрансгаз" и "Пермской концессионной компанией" (входит в группу ВТБ).