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Олигархи РФ увеличили состояние на $25 млрд, несмотря на санкционную войну

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Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
17.04.2018
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18.04.2018
образование ;  | комментариев: 5
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Новости
19.04.2018 09:47 Мск (11:47 Екб)
экономика | В России
Forbes назвал 200 богатейших бизнесменов России: Лисин вернулся на первую строчку
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лисин владимир сергеевич председатель совета директоров оао новолипецкий металлургический комбинат (2005) | Фото: www.nlmk.ru

Журнал Forbes представил 15-й рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
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Список возглавил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, состояние которого оценивается в $19,1 млрд. Миллиардер увеличил свое состояние за год на $3 млрд.

Издание отмечает, что бизнесмен возглавил рейтинг богатейших россиян в третий раз. Лисин занимал первую строчку в списке в 2010 и 2011 гг. с состоянием $15,8 млрд и $24 млрд соответственно, пишет Forbes.

лисин владимир сергеевич председатель совета директоров оао новолипецкий металлургический комбинат(2005)|Фото: www.nlmk.ru

На втором месте - председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов, заработавший $18,7 млрд. На третьем месте - лидер прошлогоднего рейтинга, основной владелец нефтехимической компании "Сибур" и газовой "Новатэк" Леонид Михельсон. Его состояние, по данным Forbes, сократилось за год на $400 млн и теперь составляет $18 млрд.

Леонид Михельсон(2016)|Фото: kremlin.ru

Четвертое место в рейтинге Forbes занял президент НК "Лукойл" Вагит Алекперов ($16,4 млрд, состояние выросло на $1,9 млрд), пятое - член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко ($16 млрд), шестое - президент холдинга "Интеррос" Владимир Потанин ($15,9 млрд).

Седьмую строчку рейтинга занял председатель комитета по стратегии (неисполнительный директор) "Еврохима" Андрей Мельниченко ($15,5 млрд, рост на $2,3 млрд), на восьмом месте - совладелец LetterOne Holdings и "Альфа-Групп" Михаил Фридман ($15,1 млрд, состояние выросло на $700 млн).

Замыкают десятку самых богатых бизнесменов в России председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг ($14,4 млрд) и основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов ($12,5 млрд, что на $2,7 млрд меньше, чем в прошлом году).

Как отмечает Forbes, несмотря на стагнацию рынка и ожидание новых антироссийских санкций, состояние 200 богатейших российских бизнесменов в совокупности выросло на $25 млрд, до $485 млрд, а число миллиардеров увеличилось с 96 до 106.

Ранее Forbes подсчитал потери российских бизнесменов, которые они понесли в результате санкционных ограничений против страны. Больше всех пострадал Олег Дерипаска, ставший беднее на 1,3 миллиарда долларов. В апрельском рейтинге богатейших бизнесменов владелец "Русала", попавшего под санкции Минфина США, занимает 19 строчку ($6,7 млрд).

В марте Forbes составил рейтинг 10 миллиардеров РФ с наибольшими доходами 2018 года. Лисин в нем занял третье место.

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19.04.2018 09:47 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:47 Екб


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Forbes назвал 200 богатейших бизнесменов России: Лисин вернулся на первую строчку
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