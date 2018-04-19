СМИ: "Ростех" собирается обанкротить Курганмашзавод и объединить его с тульским КБП

СМИ сообщили о том, что "Ростех" собирается начать банкротство одного из крупнейших российских производителей бронетехники - Курганмашзавода (КМЗ), а затем объединить его с другим крупным предприятием - входящим в госкорпорацию тульским Конструкторским бюро приборостроения им. академика Шипунова.

Как пишет РБК, глава госкорпорации Сергей Чемезов попросил курирующего ВПК вице-премьера Дмитрия Рогозина "в возможно короткие сроки" провести заседание правительственной комиссии по обеспечению и реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций ОПК и рассмотреть на нем вопросы, связанные с введением процедур банкротства в отношении КМЗ. Письмо Чемезова Рогозину датировано 2 апреля 2018 года (есть в распоряжении издания), его подлинность РБК подтвердили в пресс-службе "Ростеха".

"Текущее финансово-экономическое состояние АО "Курганмашзавод" и группы зависимых компаний критическое", - пишет Чемезов.

Он подчеркивает, что по итогам исполнения гособоронзаказа за 2017 год у предприятия образовался убыток порядка 7 млрд руб. Кроме того, указывает глава госкорпорации, завод сорвал сроки "изготовления имущества по экспортному контракту в интересах иностранного заказчика". Сергей Чемезов отмечает, что проблемы у КМЗ есть и с выполнением гособоронзаказа на 2018 год.

"Исполнение заданий ГОЗ 2018 года требует привлечения дополнительного финансирования в сумме до 16 млрд руб. Источники такого финансирования с учетом финансового состояния Курганмашзавода отсутствуют", - указывает он в письме вице-премьеру.

Раскрыть детали контракта, о котором идет речь, в "Ростехе" отказались. В аппарате Дмитрия Рогозина воздержались от комментариев.

Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что на Курганмашзаводе ждут представителей госкорпорации "Ростех" - точная дата визита пока не определена, но столичные гости намерены встретиться с коллективом завода и главой Зауралья Алексеем Кокориным. На КМЗ приедет группа, возглавляемая индустриальным директором кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Сергеем Абрамовым.