Ямальские депутаты потребовали принять федеральный закон о борьбе с бездомными псами

Депутаты ямальского парламента поддержали обращение в Госдуму коллег из Приморского края о необходимости федерального закона, регулирующего правила обращения с безнадзорными животными, передает корреспондент Накануне.RU.

"Проблема нападения собак резонансна и требует реагирования. Но без отсутствия федерального закона эти меры неэффективны. Закон принят в первом чтении в 2011 г., но до сих пор нет окончательной редакции. На комитете мы рассмотрели предложение приморских коллег. Долго тему обсуждали: закон не решит проблему, нужен приказ минсельхоза", - сказал председатель комитета по развитию АПК и делам КМНС Марат Абдрахманов.

Депутат Иван Вершинин поблагодарил представителей всех трех фракций, которые поддержали инициативу.

"Проблема характерна не только для Ямала – были обращения от Приморья, Нижегородского парламента. В Шурышкарском районе проблема бездомных собак стоит остро", - сказал Вершинин.

Депутат Людмила Иванова отметила, что вопрос рассматривался на конгрессе в Госдуме.

"Была встреча с председателем конгресса муниципальных образований, который аккумулировал обсуждение. Пресс-служба парламента предложила вынести вопрос на общественное обсуждение", - сказала Иванова.

Депутаты единогласно поддержали обращение.

Как сообщало Накануне.RU, в начале апреля произошли два нападения собак в Салехарде. Первое случилось 2 апреля. Восьмилетний мальчик гулял возле детской площадки на улице Щорса, когда его атаковали разъярённые псы. По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи приходили в мэрию столицы ЯНАО. Впоследствии по инициативе прокуратуры дело закрыли. Позже следователи нашли других пострадавших от нападений. Второй раз псы атаковали ребенка 5 апреля вблизи магазина "Кентавр". 11-летний школьник в результате нападения на него стаи собак получил травмы руки.