В заксобрании Пермского края будут работать 24 профессиональных депутата

Депутаты Законодательного собрания Пермского края поддержали проект "Единой России" об увеличении количества депутатов краевого парламента, работающих на постоянной основе. Зарплату будут получать 24 парламентария, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно правилам распределения квот, дополнительные три места получат депутаты "Единой России" и "Справедливой России". При этом в бюджет заксобрания заложены расходы на зарплату 25 депутатов. Представитель КПРФ Илья Кузьмин предложил увеличить число профессиональных депутатов еще на одного человека. Однако в "ЕР" предложили Кузьмину выйти с этой инициативой самостоятельно.