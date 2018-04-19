Ракета "Протон-М" с военным спутником "Благовест" стартовала с Байконура

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-М" с российским военным спутником, сообщили в Минобороны России.



В министерстве отметили, что все предстартовые операции и старт ракеты-носителя "Протон-М" прошли в штатном режиме. "Точное время старта - 01:12 мск", - уточнили в Минобороны.

В 01:22 мск разгонный блок "Бриз-М" с военным спутником штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Выведение космического аппарата на расчетную орбиту с помощью разгонного блока "Бриз-М" займет несколько часов, отметили в оборонном ведомстве.

Генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" Николай Тестоедов ранее сообщил ТАСС, что 19 апреля с Байконура будет запущен на орбиту второй российский военный спутник "Благовест".

"Благовест" предназначен для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, а также телефонной и видеосвязи, говорится на сайте производителя аппарата.

Минобороны планирует к 2020 году развернуть группировку из четырех "Благовестов". Первый "Благовест" был запущен с Байконура в прошлом году. Третий и четвертый аппараты будут готовы к отправке на орбиту в текущем году.