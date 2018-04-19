Все жертвы агрессивного школьника из Башкирии пока остаются в реанимации

Все пострадавшие в результате вчерашнего инцидента в общеобразовательной школе в Стерлитамаке пока остаются в реанимационном отделении городской больницы №1. Их состояние не изменилось.

Напомним, по предварительной версии, 17-летний ученик коррекционного класса данной школы пришел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной ученице, а также нанес ножевое ранение учителю. После этого он разлил горючее вещество и поджег его, а также ранил сам себя. Сработала пожарная сигнализация, и ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. В результате пожара никто не пострадал, сам подросток и потерпевшие госпитализированы.

"Их состояние не лучше, чем вчера. Сейчас мы с утра будем решать, кого-то, возможно, переведем", - сообщил ТАСС исполняющий обязанности главврача больницы Фанур Ганиев.

Медик уточнил, что пострадавших могут разместить в общих палатах.

В свою очередь, пресс-секретарь минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова отметила, что все пострадавшие "находятся в больнице в состоянии средней тяжести".

Напомним, по факту произошедшего возбуждено сразу два уголовных дела. Сам нападавший задержан.