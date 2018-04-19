Губернатор Якушев заявил об уверенном росте экономики региона

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев озвучил основные показатели экономики региона в рамках ежегодного отчета перед депутатами облдумы. Как передает корреспондент Накануне.RU, глава региона начал свое выступление с темы инвестиций, отметив, что именно этот показатель является "основным топливом развития экономики".

Так, в прошлом году регион привлек инвестиций на 290,7 млрд руб. (что выше уровня 2016 года почти на 20%). В доказательство своих слов Якушев перечислил внушительный список новых производств, среди которых особо было выделено строительство комплекса "ЗапСибНефтехим" компании СИБУР в Тобольске.

Индекс промышленного производства составил 102,6% (в 2016 году 104,7%). Небольшое падение связано с сокращением добычи нефти (до уровня 88%) в рамках соглашения с ОПЕК+.

Кроме этого, уверенный рост показал обрабатывающий сектор промышленности - 106,8%, за счет увеличения Антипинским НПЗ производства нефтепродуктов, а также положительная динамика достигнута в производстве машин и оборудования - 105,8%.