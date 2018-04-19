Верховный суд РФ не изменил приговор екатеринбургскому бизнесмену Сиволапу, осужденному за убийство пристава

Верховный суд РФ оставил в силе приговор бизнесмену из Екатеринбурга Виталию Сиволапу, который был осужден по громкому делу о посягательстве на жизнь судебного пристава, в результате чего тот скончался.

Виталий Сиволап подал апелляцию в Верховный суд РФ, так как не согласился с приговором – Свердловский областной суд назначил мужчине 15 лет и 1 месяц лишения свободы. Кроме того, его обязали выплатить компенсацию семье погибшего пристава – 3,5 млн руб. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Верховного суда РФ, апелляционная жалоба Сиволапа не удовлетворена.

Напомним, инцидент произошел 5 октября 2016 года. По данным следствия, в тот день Сиволап, находясь на одном из верхних этажей дома по улице Шварца, с силой бросил в пристава керамическую бутылку из-под виски. Бутылка попала тому в голову, мужчина был доставлен в медучреждение. В ночь на 21 марта этого года от причиненной открытой проникающей черепно-мозговой травмы судебный пристав умер в больнице. Свою вину Виталий Сиволап не признал.

Также отметим, что в 2010-2016 годах бизнесмен, зная о том, что суд принял решение о взыскании с него денежных средств, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, хотя имел финансовую возможность расплатиться.