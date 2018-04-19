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Верховный суд РФ не изменил приговор екатеринбургскому бизнесмену Сиволапу, осужденному за убийство пристава
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Верховный суд РФ оставил в силе приговор бизнесмену из Екатеринбурга Виталию Сиволапу, который был осужден по громкому делу о посягательстве на жизнь судебного пристава, в результате чего тот скончался.

Виталий Сиволап подал апелляцию в Верховный суд РФ, так как не согласился с приговором – Свердловский областной суд назначил мужчине 15 лет и 1 месяц лишения свободы. Кроме того, его обязали выплатить компенсацию семье погибшего пристава – 3,5 млн руб. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Верховного суда РФ, апелляционная жалоба Сиволапа не удовлетворена.

Напомним, инцидент произошел 5 октября 2016 года. По данным следствия, в тот день Сиволап, находясь на одном из верхних этажей дома по улице Шварца, с силой бросил в пристава керамическую бутылку из-под виски. Бутылка попала тому в голову, мужчина был доставлен в медучреждение. В ночь на 21 марта этого года от причиненной открытой проникающей черепно-мозговой травмы судебный пристав умер в больнице. Свою вину Виталий Сиволап не признал.

Также отметим, что в 2010-2016 годах бизнесмен, зная о том, что суд принял решение о взыскании с него денежных средств, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, хотя имел финансовую возможность расплатиться.

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19.04.2018 09:30 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:30 Екб


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Верховный суд РФ не изменил приговор екатеринбургскому бизнесмену Сиволапу, осужденному за убийство пристава
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