Либерал-демократы бойкотировали отчет Счетной палаты Ямала

Депутаты заксобрания Ямала выслушали отчет о деятельности Счетной палаты округа в 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU.

"Зарплата, доначисленные арендные платежи, неиспользованное имущество – по таким статьям был возврат средств. Многие нарушения невозможно устранить. Неэффективные расходы – 11% от всех нарушений. Неиспользуемое имущество, оплата по завышенным расценкам, нарушения при использовании имущества, повторная оплата материалов, махинации с субсидиями – основные статьи, по которым есть нарушения", - сказал председатель Счетной палаты Ямала Владимир Свидлов.

Глава фракции КПРФ Елена Кукушкина упрекнула докладчика в отсутствии конкретики.

"Говорите о нецелевом использовании, но не называете ничего, а это ведь уголовная ответственность. Были заключения сделок некоммерческими организациями без учета учредителя, а кто это? Какие компании?" - спросила Кукушкина.

По словам Свидлова, это, в первую очередь, "Фонд жилищного строительства". За доклад не стали голосовать представители ЛДПР, поскольку "отчет поступил парламентариям слишком поздно". Позицию озвучил Александр Голубенко. Депутаты приняли отчет при двух воздержавшихся.