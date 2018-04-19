Памятники конструктивизма Екатеринбурга могут стать объектами всемирного наследия ЮНЕСКО

В Международный день памятников и исторических мест в мэрии Екатеринбурга прошла выставка, посвященная деятельности городских властей по охране культурного наследия уральской столицы. Директор МКУ "Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия" Леонид Генин дал оценку состоянию памятников истории и архитектуры, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Всего в Екатеринбурге около 700 объектов имеют статус памятников истории и архитектуры, из которых 123 находятся полностью или частично в муниципальной собственности.

"Екатеринбург является уникальным центром сосредоточения объектов конструктивизма. Большинство из них сохраняется в достаточно хорошем состоянии, поэтому мы вправе претендовать на включение этих памятников в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Различные общественные группы в качестве таковых предлагают рассматривать комплекс "Городка чекистов", постройки соцгородска Уралмаша или стадион "Динамо" в центре города. Включение объектов в список Всемирного наследия имеет огромное значение для города, так как позволит привлечь к нему дополнительное внимание туристов, любителей истории и культуры", - рассказал Леонид Генин.

Для подачи заявки на включение объектов Екатеринбурга в список ЮНЕСКО предстоит проделать большую и кропотливую работу, связанную с подготовкой исторических и научно-проектных документов, рассказывающих не только о самих памятниках, но и окружающих их территориях, включая определение видовых зон. После подачи заявки оценить объект должны эксперты ЮНЕСКО. От момента подачи заявки до установления статуса объекта может пройти более пяти лет.