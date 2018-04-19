Глава Салехарда: "За пять лет город сделал качественный рывок вперед"

В рамках "дней городов" в заксобрании Ямала депутаты узнали, как будет развиваться окружная столица, передает корреспондент Накануне.RU.

Сначала депутатам показали фильм. Его создатели напомнили о печном отоплении или воде, которую надо было привозить, о том, как строятся новые дома, закрываются свалки. В Салехарде уже несколько лет – естественный прирост населения. Глава города Иван Кононенко в своем докладе особый акцент сделал на том , что за последние пять-шесть лет город сделал качественный рывок в своем развитии.

"Ежегодно на капремонт дают деньги округ и город. Снижается очередь на улучшение жилищных условий, но проблема сохраняется. В городе построены два детских сада на 300 мест каждый. За пять лет созданы 1 тыс. 946 мест в детских садах. Периодически ремонтируют квартиры ветеранов. Растет число многодетных семей. Мы перестроили баню, в которой не было острой необходимости, в спорткомплекс", - сказал Кононенко.

Мэр заявил о проблемах, которые городу не решить без помощи депутатов.

"Во-первых, самая большая проблема – ветхое и аварийное жилье. Во-вторых, деревянные школы переполнены. Нужна новая школа. В городе – самая высокая очередь детей в садики. Другие проблемы – капремонт дорог, сохранение резервной регенерации после присоединения к сетям "Тюменьэнерго". Нужны резервные котельные, водоотведение", - сказал Кононенко.

Глава фракции "Справедливой России" Валерий Степанченко указал на другие проблемы.

"Прошу обратить внимание на отлов собак. Это проблема, ее надо разрешать. Когда сбрасывают снег с крыш, страдают деревья. В этом году больше обращений вызывает ухудшение очистки от снега тротуаров и дорог. Хотелось бы, чтобы городские власти обратили внимание на реконструкцию Владимирской часовни, она уже 30 лет – на старом погосте, нужно поменять. Это здание – история, элемент развития туризма", - сказал Степанченко.

Кононенко отметил, что, несмотря на больший объем осадков, власти стараются чистить город.

"Те проблемы, что обозначены в конце доклада, проработаем. К нам тоже обращаются горожане", - сказал спикер парламента Сергей Ямкин.

Депутаты единогласно приняли доклад к сведению и приняли информацию на контроль.

Напомним, на прошлом заседании о развитии Лабытнанги рассказывала его глава Марина Трескова.