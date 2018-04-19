Парад Победы в Екатеринбурге возглавит легендарный танк Т-34 образца 1943-го года

В Екатеринбурге идет подготовка легендарного танка Т-34 образца 1943-го года к параду в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Именно этот танк возглавит механизированную колонну. Военные специалисты в специально оборудованном помещении подготовят основные узлы и механизмы, а также обновят внешний вид корпуса танка краской цвета хаки. Как отмечают в ЦВО, в конструкции танка нет ни одной современной детали – только оригинальные. Также специалисты обновят знаменитую надпись на башне "Урал – фронту".

Всего же во время военного парада в Екатеринбурге по центральным улицам города пройдут более 2,2 тыс. военнослужащих и около 80 единиц военной техники. Впервые можно будет увидеть армейские мотовездеходы АМ-1, которые применяются подразделениями специального назначения, комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха", УАЗ "Патриот" в кузове пикап, на которых смонтированы образцы вооружения, новую модификацию бронеавтомобилей "Тайфун-У" и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Министерство обороны РФ опубликовало фото с репетиций парада Победы в уральской столице.