В Тобольске осудили члена ветеранской организации, похитившего 23 миллиона под видом поставки машин из-за границы

Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего учредителя и председателя совета Тобольской городской общественной организации участников боевых действий и вооруженных конфликтов "Братство", 39-летнего Дмитрия Шевцова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Он признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и в легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Как установило следствие, Шевцов будучи учредителем организации "Братство", с мая 2014 г. по июль 2015 г. похитил у 24 граждан из разных регионов страны почти 23 млн руб. под видом поставки автомобилей из-за границы.

Он опубликовал на сайте "Братства" и еще двух сайтах бесплатных объявлений ложную информацию о том, что "Братство" является официальным дилером корейской компании и осуществляет поставку автомобилей из Кореи и ОАЭ. На интернет ресурсах мужчина разместил фотографии автомобилей с указанием технических характеристик и продажной цены. В целях завлечения клиентов Шевцов указал, что для участников боевых действий, вооруженных конфликтов, военнослужащих, многодетных семей будет предоставлена скидка в размере 5% от стоимости автомобиля и что "Братство" окажет услуги по покупке и поставке автомобилей на безвозмездной основе.

От имени "Братства" Шевцов заключал с гражданами агентские договоры на поставки машин, а полученные деньги похищал.

От его действий пострадали жители Тобольска, Тюмени, Москвы, Ивановской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Размер причиненного им ущерба составил 22 млн 998 тыс. руб.

Потерпевшие обратились в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. В августе 2017 г. "Братство" по решению регистрирующего органа было исключено из единого государственного реестра юридических лиц как фактически прекратившее свою деятельность.

Суд назначил Шевцову пять лет лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил 15 заявленных исков потерпевших и взыскал с осужденного более 14 млн руб. в счет возмещения ущерба. Шевцов был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.