Прикамские телеграм-каналы не заметили блокировки: "Чиновники по-прежнему нас читают"

С понедельника Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram на территории России, однако пользователи, как и собственники программы успешно обходят блокировку через приложения, иностранные IP-адреса и прокси. Не затухла жизнь и в популярных телеграм-каналах Пермского края. Более того, авторы говорят об увеличении числа подписчиков, по их словам, от мессенджера не отказались и прикамские чиновники.

Задержки в отправке сообщений, нестабильное соединение с перегруженными прокси, а, порой, необходимость ежедневно менять настройки мессенджера не останавливает русскоязычных пользователей. Системами обхода блокировки пользуются и федеральные чиновники, сообщают СМИ: в Telegram по-прежнему активны представители Госдумы, Совфеда и Правительства. Известно, что телеграм-каналы читают и в аппарате губернатора Пермского края, в регионе более 10 каналов различной направленности: анонимные, которые пестрят скандалами и компроматом, официальные каналы политиков и СМИ.

Самый популярный прикамский анонимный телеграм-канал "СоленыУши" имеет 3466 подписчиков. Авторы канала рассказали, что после блокировки никаких изменений посещаемости и просмотров постов не произошло.

"В прошлую пятницу, когда блокировки еще не было, но все массово стали переходить на VPN и proxy спад посещаемости действительно наблюдался из-за перегрузок сервисов. Теперь все достаточно стабильно. Падений ни по одному из показателей не наблюдаем. Взрывного роста - тоже. У нас ежедневно добавляются от 5 до 10 подписчиков, вне зависимости публикуем мы что-то или нет. В таком же темпе существуем и сейчас", - рассказали они Накануне.RU.

По их словам, от телеграма не отказались и читатели канала из числа краевых чиновников, представителей силовых, судейских и других органов власти: "они по-прежнему нас читают".

Авторы общественно-политического анонимного канала "Мизантроп" тоже настроены оптимистично. Сейчас у канала 854 подписчика, оттока на фоне блокировки мессенджера не было.

"Судя по тщетным усилиям Роскомнадзора, "блокировка" Telegram не носит какого-то всеобъемлющего характера и она практически не отразилась на работе канала. Количество подписчиков даже немного увеличилось за это время. Видимо, как раз на волне протеста основной массы читателей канала. Количество просмотров осталось на прежнем уровне: примерно на уровне 170% к числу активных подписчиков", - рассказали Накануне.RU авторы.

Главный культурный канал региона "Интересная Пермь: еда, мода развлечения" ведут журналисты ИА "Текст". В агентстве рассказали Накануне.RU, что после новостей о блокировке не стали снижать количество публикуемых материалов, так как мессенджер почти всегда доступен.

"По числу подписчиков – у нас рост на несколько человек. Возможно, было бы больше, но мы перестали рекламировать канал – так как не было ясности, будет ли Telegram работать у пользователей. Количество просмотров сейчас близкое к данным прошлой недели, 16-17 апреля на первом этапе блокировки было небольшое снижение, примерно на 10-15%. Вероятно, это связано с периодической недоступностью Telegram у части пользователей", - сообщили авторы.

Агентство планирует поддерживать канал, пока мессенджер доступен, но параллельно изучаются возможности других площадок: "В качестве альтернативных площадок посмотрели Viber - пришли в ужас. Думали посмотреть "ТамТам", но Telegram стабилизировался".

Свой канал ведет депутат заксобрания региона от партии ЛДПР Александр Григоренко, у "Пермского депутата" 352 подписчика. Парламентарий рассказал Накануне.RU, что блокировка Telegram на ведении канала никак не отразилась.

"Поскольку законодательством ведение тг-каналов не запрещено, продолжу его вести. Альтернативные площадки у меня уже есть: фэйсбук, инстаграм, вконтакте. Есть даже Одноклассники", - сказал парламентарий.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram на территории России. В начале недели в черный список организации попало около 20 млн IP-адресов, что создало проблемы в работе ряда сайтов. По данным "Коммерсанта", 18 апреля в реестр добавили только около 130 тыс. адресов американского облачного сервиса DigitalOcean.