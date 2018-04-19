Прикамские телеграм-каналы не заметили блокировки: "Чиновники по-прежнему нас читают"

в этот день
19.04.18
13:07
В Екб.15:07
"Ростех" собирается обанкротить Курганмашзавод и объединить его с тульским КБП
Плюс налоги, минус конкуренция. Промышленность не почувствовала поддержки
Шевченко и шестеро от КПРФ. Левые запустили праймериз на выборы мэра Москвы
Главное
Олигархи РФ увеличили состояние на $25 млрд, несмотря на санкционную войну

Тема дня
Китай и США не спешат начинать торговую войну Некоторые усмотрели готовность Пекина к капитуляции в начавшемся противостоянии с Вашингтоном. Однако и сами США сбавляют обороты в торговой войне – анонсированные санкции пока не вступили в силу, более того, отложен даже последний пакет антироссийских санкций.
18.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Стратегический просчёт На этой неделе председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин может презентовать "Стратегию 2018-2024" председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Между тем, авторы альтернативных планов развития российской экономики тоже готовы представить кабмину свои варианты решения накопившихся проблем.
17.04.2018
от издателя  |  комментариев: 6


"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
образование ;  | комментариев: 5
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
Данила Козловский рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
На крупном тюменском предприятии забастовка: "Довели народ до отчаянья"
Госдума про ракетный удар США по Сирии: "Это второй Белград"
В Тимирязевской академии очередное увольнение: работы лишился директор исторического музея
В 2018 году ожидаются протесты россиян - доклад
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 727

Прикамские телеграм-каналы не заметили блокировки: "Чиновники по-прежнему нас читают"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

telegram телеграм Павел Дуров собака в капюшоне (2018) | Фото:vk.com/durov

С понедельника Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram на территории России, однако пользователи, как и собственники программы успешно обходят блокировку через приложения, иностранные IP-адреса и прокси. Не затухла жизнь и в популярных телеграм-каналах Пермского края. Более того, авторы говорят об увеличении числа подписчиков, по их словам, от мессенджера не отказались и прикамские чиновники.

Задержки в отправке сообщений, нестабильное соединение с перегруженными прокси, а, порой, необходимость ежедневно менять настройки мессенджера не останавливает русскоязычных пользователей. Системами обхода блокировки пользуются и федеральные чиновники, сообщают СМИ: в Telegram по-прежнему активны представители Госдумы, Совфеда и Правительства. Известно, что телеграм-каналы читают и в аппарате губернатора Пермского края, в регионе более 10 каналов различной направленности: анонимные, которые пестрят скандалами и компроматом, официальные каналы политиков и СМИ.

Самый популярный прикамский анонимный телеграм-канал "СоленыУши" имеет 3466 подписчиков. Авторы канала рассказали, что после блокировки никаких изменений посещаемости и просмотров постов не произошло.

"В прошлую пятницу, когда блокировки еще не было, но все массово стали переходить на VPN и proxy спад посещаемости действительно наблюдался из-за перегрузок сервисов. Теперь все достаточно стабильно. Падений ни по одному из показателей не наблюдаем. Взрывного роста - тоже. У нас ежедневно добавляются от 5 до 10 подписчиков, вне зависимости публикуем мы что-то или нет. В таком же темпе существуем и сейчас", - рассказали они Накануне.RU.

обход блокировки telegram(2018)|Фото: telegram/СоленыУши

По их словам, от телеграма не отказались и читатели канала из числа краевых чиновников, представителей силовых, судейских и других органов власти: "они по-прежнему нас читают".

Авторы общественно-политического анонимного канала "Мизантроп" тоже настроены оптимистично. Сейчас у канала 854 подписчика, оттока на фоне блокировки мессенджера не было.

"Судя по тщетным усилиям Роскомнадзора, "блокировка" Telegram не носит какого-то всеобъемлющего характера и она практически не отразилась на работе канала. Количество подписчиков даже немного увеличилось за это время. Видимо, как раз на волне протеста основной массы читателей канала. Количество просмотров осталось на прежнем уровне: примерно на уровне 170% к числу активных подписчиков", - рассказали Накануне.RU авторы.

обход блокировки telegram(2018)|Фото: Мизантроп

Главный культурный канал региона "Интересная Пермь: еда, мода развлечения" ведут журналисты ИА "Текст". В агентстве рассказали Накануне.RU, что после новостей о блокировке не стали снижать количество публикуемых материалов, так как мессенджер почти всегда доступен.

"По числу подписчиков – у нас рост на несколько человек. Возможно, было бы больше, но мы перестали рекламировать канал – так как не было ясности, будет ли Telegram работать у пользователей. Количество просмотров сейчас близкое к данным прошлой недели, 16-17 апреля на первом этапе блокировки было небольшое снижение, примерно на 10-15%. Вероятно, это связано с периодической недоступностью Telegram у части пользователей", - сообщили авторы.

обход блокировки telegram(2018)|Фото: Интересная Пермь

Агентство планирует поддерживать канал, пока мессенджер доступен, но параллельно изучаются возможности других площадок: "В качестве альтернативных площадок посмотрели Viber - пришли в ужас. Думали посмотреть "ТамТам", но Telegram стабилизировался".

Свой канал ведет депутат заксобрания региона от партии ЛДПР Александр Григоренко, у "Пермского депутата" 352 подписчика. Парламентарий рассказал Накануне.RU, что блокировка Telegram на ведении канала никак не отразилась.

"Поскольку законодательством ведение тг-каналов не запрещено, продолжу его вести. Альтернативные площадки у меня уже есть: фэйсбук, инстаграм, вконтакте. Есть даже Одноклассники", - сказал парламентарий.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram на территории России. В начале недели в черный список организации попало около 20 млн IP-адресов, что создало проблемы в работе ряда сайтов. По данным "Коммерсанта", 18 апреля в реестр добавили только около 130 тыс. адресов американского облачного сервиса DigitalOcean.

Другие новости по темам: Telegram, Роскомнадзор, блокировки телеграма, телеграм-каналы, СоленыУши, Пермский депутат, Мизантроп,
19.04.2018 08:51 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
10:51 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Прикамские телеграм-каналы не заметили блокировки: "Чиновники по-прежнему нас читают"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+