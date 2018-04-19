Библиотечный центр "Екатеринбург" подготовил программу для молодежи в "Библионочь"

В Екатеринбурге 20 апреля, как и во многих городах страны, стартует "Библионочь" – ежегодная социально-культурная всероссийская акция, посвященная чтению. Именно в этот день библиотеки меняют формат своей работы: в их стенах проводятся поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями. Тема "Библионочи" в этом году – "Магия книги", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Одну из самых интересных программ для любителей книг приготовил библиотечный центр "Екатеринбург". В ночь с 20 на 21 апреля в Центральной библиотеке (ул. Мамина-Сибиряка, 193) каждый посетитель сможет выбрать занятие на свой вкус.

Ярким пространством на площадке Центральной библиотеки станет "Плотинка-АРТ", где пройдет "Открытый микрофон" – территория свободных чтений для молодых музыкантов и поэтов. Также для гостей пространства выступят музыкальные исполнители города.

Желающих окунуться в магию литературных персонажей в библиотечном центре "Екатеринбург" ждут мастер-классы от молодежного театра-студии "Галерка" (15.00 - 16.00; 21.00 – 22.00) и писательницы Натальи Салтановой (15.30 – 16.30).

Для любителей живописи художник Анора Ашурова представит выставку "Птицы неведомых земель" в эксклюзивной технике японско-китайской акварели (17.00 – 19.00). Путешественников удивит экскурсия по "немецкому" Екатеринбургу (18.00 – 19.30), знакомящая с культурой Германии и Австрии. Знатоки творчества австрийских писателей смогут блеснуть на ринге эрудитов (20.00 – 21.00).

У краеведов будет возможность обсудить объекты культурного наследия на Урале на круглом столе Урало-Сибирской федерации клубов ЮНЕСКО (16.00 – 17.00) и познакомиться с творчеством живописца и камнереза А.К.Денисова-Уральского. С полной программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте библиотечного центра "Екатеринбург".

Отметим, что в день акции двери для посетителей будут открыты во всех библиотеках Екатеринбурга, а также в Объединенном музее писателей Урала, Доме книги, Государственном центре современного искусства, Екатеринбургском доме учителя, Музее истории Екатеринбурга.