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Михаил Бабич принял участие в подписании трехстороннего соглашения о шефстве над пермским кадетским корпусом
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пермский кадетский корпус (2018) | Фото: Правительство Пермского края

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич посетил Пермский кадетский корпус ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Пермского края.

В стенах кадетского корпуса состоялось подписание трехстороннего соглашения по оказанию шефской помощи "Пермскому кадетскому корпусу". Подписи под документом поставили Михаил Бабич, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов и губернатор Пермского края Максим Решетников.

Росгвардия возьмет шефство над Пермским кадетским корпусом: будет оказывать организационно-методическую помощь в военно-патриотическом воспитании учащихся, направлять специалистов для проведения образовательных мероприятий. По документу полпред Президента в ПФО осуществляет контроль за исполнением поручений президента РФ и председателя правительства РФ, а также соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов, обеспечивающих защиту интересов обучающихся. Пермский край, по условиям договора, создаст условия для эффективного функционирования и развития образовательного учреждения.

По словам полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича, с момента создания кадетского корпуса Пермский военный институт войск Национальной гвардии и Богородская бригада войск Национальной гвардии были шефами учебного заведения.

"С этого момента войска Национальной гвардии становятся основным партнером и заказчиком для подготовки ребят для своих высших военных учебных заведений. Потому что именно здесь, именно отсюда они будут черпать тех ребят, которые мотивированы, которые профессионально несколько лет готовились, которые были нацелены именно на такую профессиональную военную службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации", — отметил Михаил Бабич.

пермский кадетский корпус(2018)|Фото: Правительство Пермского края

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, генерал армии Виктор Золотов отметил, в любой сфере деятельности будущее за профессионалами.

"Подготовке профессионалов мы уделяем особое внимание. В целом, реализованы меры по увеличению набора курсантов и слушателей в военные институты Росгвардии. С прошлого учебного года целевым порядком организована подготовка специалистов для СОБР и ОМОН в Новосибирском военном институте. Кроме того, на базе Санкт-Петербургского военного института осуществляется обучение специалистов лицензионно-разрешительной работы. Параллельно с этим продолжаем активное сотрудничество с вузами Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и СВР России", подчеркнул он.

Максим Решетников отметил важность создания условий для учащихся кадетского корпуса.

"Нам принципиально важно закончить в этом году создание материально-технической базы. Это пятилетняя инвестиционная программа, включающая строительство учебного корпуса, реконструкцию инженерных сетей. Завершаем в этом году. Конечно, есть идеи, каким образом продолжить улучшение условий пребывания здесь кадетов. Подчеркну, нам легко создавать условия, потому что мы понимаем, что делаем это для наших же детей", - заявил губернатор.

Сейчас строительные и ремонтные работы на площадке кадетского корпуса идут согласно графику, отставаний нет. По данным Министерства строительства Пермского края, уже завершены работы по автоматизации и электроснабжению установок очистки воды, реконструкции трансформаторных подстанций, а также работы по перекладке тепловой сети и горячего водоснабжения. Производится автоматизация, пуско-наладочные работы и благоустройство территории. Разработана рабочая документация по проведению инженерных сетей.

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19.04.2018 08:37 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
10:37 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.04.2018 12:50 Мск
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Михаил Бабич принял участие в подписании трехстороннего соглашения о шефстве над пермским кадетским корпусом
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