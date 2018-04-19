На Кубе объявят имя преемника Рауля Кастро

Имя нового председателя Госсовета Кубы будет объявлено в четверг, 19 апреля, сообщает Reuters.

Официальное объявление прозвучит на заседании кубинского парламента - Национальной ассамблеи народной власти.

Ранее 18 апреля кандидатом на должность главы Госсовета был выдвинут Мигель Диас-Канель - заместитель Рауля Кастро.

Если депутаты одобрят кандидатуру 57-летнего Диаса-Канеля, он сменит на посту руководителя страны Рауля Кастро, которому 86 лет. В этот же день Кастро должен оставить пост председателя Госсовета Кубы.

Reuters пишет, что, как правило, голосование на Кубе в таких случаях происходит единогласно или почти единогласно. В случае утверждения кандидатуры Диаса-Канеля, он станет первым главой республики не из семьи Кастро после революции 1959 года, отмечает РБК.

Напомним, в конце 2017 года Кастро объявил о планах покинуть пост председателя Госсовета Кубы в апреле 2018 года. При этом ожидается, что он останется во главе правящей в стране Коммунистической партии до 2021 года.

Рауль Кастро занимает должность председателя кубинского Госсовета с 2008 года, после отставки его ныне покойного старшего брата, лидера Кубинской революции Фиделя Кастро.