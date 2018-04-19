Заксобрание Пермского края обсудит лишение аккредитации журналиста газеты "Звезда"

На сегодняшнем заседании Законодательного собрания Пермского края будет обсуждаться ситуация с лишением аккредитации парламентского корреспондента газеты "Звезда" Евгения Плотникова, передает корреспондент Накануне.RU.

Плотников лишен аккредитации по решению начальника управления заксобрания по связям с общественностью и СМИ. Соответствующее письмо поступило в издание. Причина - публикации на личной странице журналиста в facebook, которые порочат часть и достоинство заксобрания.

Объяснений от управления потребовал депутата заксобрания от фракции ЛДПР Олег Постников. "Сегодня не 1937 год и карательные меры по отношении к журналистам можно применять только в критическом случае", - сказал депутат.

Подробно ситуацию депутаты обсудят в конце "пленарки", вопрос внесен в раздел "разное".