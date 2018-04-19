Прокурором Пермского края стал Андрей Юмшанов

Депутаты Пермского края согласовали кандидатуру Андрея Юмшанова на должность прокурора Пермского края. решение принято на сегодняшнем заседании заксобрания, передает корреспондент Накануне.RU.

Представил кандидата заместитель генерального прокурора Сергей Зайцев. Юмшанов работает с органах прокуратуры с 2000 г., последние полгода он занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры в Приволжском федеральном округе. Юмшанов имеет знаки отличия, почетную грамоту генерального прокурора РФ.

"Работает последнее время под моим началом. Это подготовленный, достойный человек. Главное, что он молодой, но в нашей прокурорской команде уже опытный сотрудник", - сказал заместитель генерального прокурора Сергей Зайцев.

Депутаты единогласно поддержали назначение Юмшанова.