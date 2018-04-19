Неуполномоченный. Тюменская облдума не смогла утвердить омбудсмена

Из повестки заседания тюменской облдумы неожиданно был исключен вопрос о назначении уполномоченного по правам человека, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил председатель профильного комитета Фуат Сайфитдинов, связано это с тем, что кандидатуры не были согласованы с федеральным омбудсменом. А это обязательное требование законодательства.

Как подчеркнули в думе, скорее всего, этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании регионального парламента.

Фуат Сайфитдинов также добавил, что согласование будет произведено с Москвой уже сегодня, однако вопрос все же было решено отложить.

Таким образом, Тюменская область осталась без омбудсмена как минимум на месяц, так как полномочия действующего уполномоченного истекли.

Как сообщало Накануне.RU, занять эту должность изъявили желание три человека: действующий омбудсмен Сергей Миневцев, инженер автобазы управделами облдумы Павел Кусков и общественный правозащитник Юрий Рябцев.